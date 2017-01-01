Рада не змогла призначити членів Рахункової палати
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Верховна Рада
За призначення 9 членів Рахункової палати проголосувало 211 народних депутатів
Верховна Рада України знову не змогла призначити членів Рахункової палати. За призначення 9 членів Рахункової палати проголосувало 211 народних депутатів з необхідних 226.
Раніше парламентський комітет з питань бюджету рекомендував обрати парламенту дев'ятьох членів Рахункової палати з 29 кандидатів, які пройшли відповідний конкурс.
Водночас, одна з кандидатів, член фракції «Батьківщина» Олександра Кужель зняла свою кандидатуру в ході обговорення. Вона мотивувала таке рішення тим, що Рахункову палату має очолювати представник опозиції.
Таким чином, депутати обирали з 28 кандидатів шляхом рейтингового голосування.
Джерело: Укрінформ