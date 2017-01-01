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    Рада не змогла призначити членів Рахункової палати

    • Сьогодні, 17:44
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    Верховна Рада
    Верховна Рада

    За призначення 9 членів Рахункової палати проголосувало 211 народних депутатів

    Верховна Рада України знову не змогла призначити членів Рахункової палати. За призначення 9 членів Рахункової палати проголосувало 211 народних депутатів з необхідних 226.

    Раніше парламентський комітет з питань бюджету рекомендував обрати парламенту дев'ятьох членів Рахункової палати з 29 кандидатів, які пройшли відповідний конкурс.

    Водночас, одна з кандидатів, член фракції «Батьківщина» Олександра Кужель зняла свою кандидатуру в ході обговорення. Вона мотивувала таке рішення тим, що Рахункову палату має очолювати представник опозиції.

    Таким чином, депутати обирали з 28 кандидатів шляхом рейтингового голосування.

    Джерело: Укрінформ

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