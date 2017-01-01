Рада підтримала звільнення значної частини військових від е-декларування

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Електронне декларування

Дія закону «Про запобігання корупції» не поширюватиметься, зокрема, на військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону «Про внесення зміни до статті закону «Про запобігання корупції». За ухвалення законопроекту за основу проголосували 239 депутатів.

Проектом закону пропонується встановити, що дія закону України «Про запобігання корупції» не поширюється на військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, військової служби за контрактом осіб рядового складу, військової служби за контрактом осіб сержантського і старшинського складу, військової служби за контрактом осіб молодшого офіцерського складу, військової служби (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки.

Прийнятий 14 жовтня 2014 року закон України «Про запобігання корупції» зобов'язав осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічно подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

До кола таких осіб, зокрема, включено військових посадових осіб Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби.

Тобто, значна частина військовослужбовців з 1 січня 2017 року зобов'язані подавати електронні декларації. При цьому лише збір і підготовка документів, необхідних для заповнення декларації, потребує значного часу та особистої присутності військовослужбовця (наприклад, оформлення електронного цифрового підпису, отримання довідки про доходи військовослужбовця з місця проходження служби або в органах Державної фіскальної служби України). Зазначене може призвести до масового залишення місць проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції.

Джерело: Укрінформ