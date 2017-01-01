У «Борисполі» через негоду почалися затримки рейсів
- 6 Сiчня, 19:35
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Пасажирів просять слідкувати за розкладом
В аеропорту «Бориспіль» затримуються деякі рейси через складні погодні умови.
Про це повідомляється на сторінці аеропорту в Фейсбуці.
«Через критичні погодні умови у регіонах України частково затримуються деякі внутрішні рейси аеропорту «Бориспіль». Погодні зміни ретельно відслідковуються. Будь ласка, слідкуйте за змінами у розкладі рейсів на онлайн табло аеропорту», - зазначили в прес-службі аеропорту.
Нагадаємо, що через погану погоду обмежено або перекрито рух транспорту в шістьох областях: Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Миколаївській, Черкаській і Кіровоградській.
На Різдво в Україні очікується різке похолодання і сильні снігопади.
Міжнародні аеропорти «Бориспіль» та «Київ» наразі працюють у штатному режимі.