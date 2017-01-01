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    У «Борисполі» через негоду почалися затримки рейсів

    • 6 Сiчня, 19:35
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    Аеропорт&nbsp;&laquo;Бориспіль&raquo;
    Аеропорт «Бориспіль»

    Пасажирів просять слідкувати за розкладом

    В аеропорту «Бориспіль» затримуються деякі рейси через складні погодні умови.

    Про це повідомляється на сторінці аеропорту в Фейсбуці.

    «Через критичні погодні умови у регіонах України частково затримуються деякі внутрішні рейси аеропорту «Бориспіль». Погодні зміни ретельно відслідковуються. Будь ласка, слідкуйте за змінами у розкладі рейсів на онлайн табло аеропорту», - зазначили в прес-службі аеропорту.

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    Нагадаємо, що через погану погоду обмежено або перекрито рух транспорту в шістьох областях: Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Миколаївській, Черкаській і Кіровоградській.

    На Різдво в Україні очікується різке похолодання і сильні снігопади.

    Міжнародні аеропорти «Бориспіль» та «Київ» наразі працюють у штатному режимі. 

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