У «Борисполі» через негоду почалися затримки рейсів

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Аеропорт «Бориспіль»

Пасажирів просять слідкувати за розкладом

В аеропорту «Бориспіль» затримуються деякі рейси через складні погодні умови.

Про це повідомляється на сторінці аеропорту в Фейсбуці.

«Через критичні погодні умови у регіонах України частково затримуються деякі внутрішні рейси аеропорту «Бориспіль». Погодні зміни ретельно відслідковуються. Будь ласка, слідкуйте за змінами у розкладі рейсів на онлайн табло аеропорту», - зазначили в прес-службі аеропорту.

Нагадаємо, що через погану погоду обмежено або перекрито рух транспорту в шістьох областях: Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Миколаївській, Черкаській і Кіровоградській.

На Різдво в Україні очікується різке похолодання і сильні снігопади.

Міжнародні аеропорти «Бориспіль» та «Київ» наразі працюють у штатному режимі.