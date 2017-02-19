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    Порошенко припинив громадянство України нардепу Артеменко, - Ляшко

    • Вчора, 23:23
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    Андрій Артеменко
    Андрій Артеменко

    У Артеменка є ще паспорт громадянина Канади

    Президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка. Ще у 2005 році Артеменко отримав громадянство Канади.

    Про це у Facebook написав нардеп Олег Ляшко.

    «Це унікальний і перший за 26 років Незалежності випадок, коли державний чиновник відповів за порушення Конституції України, яка передбачає лише одне - українське - громадянство. Зараз Артеменко і його захисники кричатимуть, що Конституція України забороняє позбавляти українського громадянства. Позбавляти - так, а припиняти - ні, не забороняє», - зазначив Ляшко.

    Одна з підстав для припинення громадянства України є добровільне набуття громадянства іншої держави.

    «Тому Артеменко, який сам зізнався і підтвердив про це на допиті у прокуратурі Криму про отримання ним канадського громадянства, відповідно до чинного закону втратив українське громадянство. Тепер ми вимагатимемо, щоб парламент на першому пленарному засіданні 16 травня достроково припинив депутатські повноваження Артеменка», - написав Ляшко.

    Нардеп зазначив, що Артеменка вже немає в Україні.

    «За моєю інформацією, сьогодні о 6:30 ранку Артеменко вилетів у Відень, Австрія. Сподіваюся, він повернеться і здасть український паспорт, який він проміняв на іноземний», - зазначив Ляшко. 

    Нагадаємо, що 13 квітня у приміщенні Міжнародного центру перспективних досліджень в Києві прокуратура Автономної республіки Крим влаштувала обшук у рамках «справи Артеменка».

    The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

    За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

    Артеменко підтвердив існування такого плану.

    Нардепа виключили з фракції Радикальної партії.

    Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження через т.зв. план Артеменка.

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