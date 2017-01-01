Порошенко, Гройсман та Луценко помолилися за спокій душ героїв Небесної сотні

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У Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбулися поминальні Богослужіння за спокій душ розстріляних мирних учасників Революції Гідності

Саме Михайлівська Золотоверха обитель стала прихистком для побитих мирних протестувальників 30-го листопада 2013 року і у скрутні дні лютого 2014 року. У храмах монастиря було організовано місце перепочинку, склади та навіть операційні для потреб майданівців.

Перед початком богослужіння президент Петро Порошенко та інші державні керівники в Актовій залі КПБА провели зустріч з родинами вбитих на Майдані героїв. Про це інформує офіційний сайт УПЦ КП.

Панахиду очолив Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет у співслужінні Патріаршого намісника, митрополита Переяслав-Хмельницького і Білоцерківського Епіфанія, митрополита Черкаського і Чигиринського Іоана, архієпископа Чернігівського і Ніжинського Євстратія, намісника обителі архієпископа Вишгородського Агапіта та братії монастиря .

За богослужінням молився Президент України Петро Олексійович Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, Генеральний прокурор України Юрій Луценко, в. о. міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун, Міністр культури України Євген Нищук, інші офіційні особи, члени родин героїв «Небесної сотні», активісти Революції Гідності, парафіяни.

Перед початком Панахиди до присутніх звернувся Святійший Патріарх Філарет:

«Ми сьогодні зібралися для того, щоб помолитися за наших героїв, героїв «Небесної сотні». Ми їх шануємо за те, що вони виявили силу українського духу. Ворог наш, «старший брат», на все розраховував: і на слабкість нашої армії, і на війну, і на зраду деяких церков, але не врахував силу українського духу, бо вона, та сила, – невидима. І «Небесна сотня» виявила силу українського духу. Тому в третю річницю ми насамперед шануємо наших героїв.

Ми зібралися для того, щоб помолитися за них, тому що в молитві виявляється наша не тільки повага до них, а й наша любов до них за те, що вони полюбили нас. І полюбили так, що віддали своє життя за нашу свободу. І ми сьогодні живемо у вільній, незалежній державі.

Ми дякуємо нашому Президентові за те, що він зміг в складних умовах захистити нашу українську державу. І тепер всьому світові відомо, що ворог Україну не візьме. І тому насамперед ми за це дякуємо Богу за те, що Він дав нам такого Президента, за те, що допоміг нам захистити нашу українську державу. І хоч складні умови продовжуються в Україні, але ми віримо і переконані, що Бог допоможе нам. Чому Він допоможе нам? А тому, що з нами правда. А правда наша полягає в тому, що ми країна миролюбива, ми ніколи не захоплювали чужі землі, а свою землю боронили і помирали за неї. І тому з ким повинен бути Бог з правдою, чи з неправдою? І кожна розумна людина скаже, що Бог повинен захищати правду. А раз правда з нами, то значить з нами Бог, а якщо з нами Бог, то з нами перемога. Тому помолимося за наших героїв, щоб Господь дарував їм Царство небесне і вічне блаженне життя» – сказав Патріарх Філарет.

Після панахиди Предстоятель Київського Патріархату разом з Президентом запалив поминальні лампади біля пам’ятного стенду зі зображеннями бійців «Небесної сотні», розміщеного у Варваринському приділі Михайлівського собору.