Рада узаконила приватних детективів

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Приватний детектив

Закон визначає загальні правові основи організації приватної детективної діяльності

Верховна Рада ухвалила закон про приватну детективну (розшукову) діяльність. За законопроект у другому читанні і в цілому проголосував 261 народний депутат.

Закон визначає загальні правові основи організації приватної детективної діяльності.

Відповідно до закону, приватна детективна діяльність здійснюється з метою пошуку, збору і фіксації інформації, розшуку предметів, майна, людей і тварин, встановлення фактів і з'ясування обставин на замовлення клієнта та згідно з договорами про надання приватних розшукових послуг.

Приватним детективом може бути громадянин України, який досяг 21 року, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту або стаж роботи в оперативних підрозділах або органах досудового розслідування не менше 3 років, що пройшов відповідне навчання з метою здійснення приватної детективної (розшукової) діяльності і отримав відповідне свідоцтво про право займатися такою діяльністю.

Відповідно до закону, приватний детектив не може бути службовою або посадовою особою органів державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронних або судових органів влади.

На суб'єктів приватної детективної діяльності (приватних детективів, об'єднання приватних детективів) не поширюється дія законів, які регулюють правовий статус працівників правоохоронних органів.

Суб'єкти приватної детективної діяльності не мають права здійснювати оперативно-розшукові заходи, віднесені законом до виключної компетенції оперативних підрозділів.

Приватний детектив має право займатися приватною розшуковою діяльністю як фізична особа-підприємець або спільно з іншими приватними детективами шляхом заснування об'єднання.

Відповідно до закону, несумісною з діяльністю приватного детектива є військова або альтернативна (не військова) служба. З метою підвищення ефективності приватної розшукової діяльності можуть створюватися об'єднання приватних детективів, для яких надання приватних детективних послуг є виключним видом діяльності. Об'єднання приватних детективів є юридичною особою, створеною шляхом об'єднання двох або більше приватних детективів відповідно до українського законодавства.

Свідоцтва про право займатися приватною розшуковою діяльністю видаватимуть органи Міністерства юстиції України.

У першому читанні цю законодавчу ініціативу Верховна Рада ухвалила майже рік тому - 19 квітень 2016 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна