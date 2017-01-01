«Радіо Свобода»: Скраплений газ з Росії імпортують структури Медведчука та Порошенка

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Журналісти виявили, що одна з фірм, яка у січні-лютому почала завозити російський скраплений газ в Україну - це фірма Wexler Global LP, пов'язана із корпорацією «Рошен»

На ринок імпорту скрапленого газу з Росії, зачищеного силами СБУ, зайшли фірми, які ведуть до Віктора Медведчука та «Рошен», повідомляє «Радіо Свобода».

І якщо з першим все зрозуміло - адже газ закуповується у російської «Роснефті», з яким у Медведчука порозуміння ще з моменту викупу заправок цієї мережі в Україні. То з «Рошен» - це справжній «сюрприз».

Так, журналісти видання виявили, що одна з фірм, яка у січні-лютому почала завозити російський скраплений газ в Україну - це фірма Wexler Global LP (Британія). «Вона має цікавих засновників - а саме, дві інші фірми – Viala Trade Limited (Беліз) та Gateno Ventures Inc (Панама). Ці ж секретарські компанії – в засновниках британської фірми Foreway Sales LLP, через яку корпорація «Рошен» у 2015 році продавала свою продукцію до Туркменістану», - йдеться у публікації.