Херсон замерзає: без тепла залишилися 24 багатоповерхівки

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Відключення теплопостачання

«Херсонгаз» припинив постачання природного газу до 9 котелень міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго»

У Херсоні ПАТ «Херсонгаз» припинило постачання природного газу до 9 котелень міського комунального підприємства «Херсонтеплоенерго», в результаті чого в місті без тепла залишилися 24 багатоповерхівки. Про це Укрінформурозповіли у вівторок в департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи облдержадміністрації.

«У Херсоні у понеділок ввечері в Дніпровському та Суворовському районах міста ПАТ «Херсонгаз» опломбував 9 котелень МКП «Херсонтеплоенерго». В результаті, припинено теплопостачання 24 багатоповерхових будинків. Причина опломбування котелень нам наразі невідома», - розповіли в департаменті.

За інформацією, отриманою з інших джерел, причиною зупинки котелень є заборгованість «Херсонтеплоенерго» за природний газ.