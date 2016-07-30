Трамп у розмові з Путіним розкритикував ядерну угоду між США та РФ, - ЗМІ

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Білий дім відмовився від коментарів щодо нових опублікованих даних про розмову Трампа й Путіна

Під час телефонної розмови президента США Дональда Трампа і президента Росії Владіміра Путіна, американський лідер розкритикував угоду про ядерне роззброєння, назвавши її вигідною тільки для Росії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в адміністрації президента США.

Також зазначається, що під час питання Путіна про можливе продовження домовленості від 2010 року, відомої як СНО-III або «Новий старт», Трамп звернувся до помічників за поясненнями, що це за домовленість.

У результаті, як повідомляється, Трамп заявив російському президенту, що зазначена угода була однією з тих невдалих, які уклав попередній президент США Обама. Після чого Трамп заявив, що ця угода вигідна тільки для РФ.

Як наголошується, Білий дім відмовився від коментарів щодо нових опублікованих даних про розмову Трампа й Путіна.

СНО-III - це угода між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

Нагадаємо, в ніч з 4 на 5 лютого відбулася телефонна розмова президентів США і України Дональда Трампа та Петра Порошенка.

Під час розмови сторони висловили стурбованість через ескалацію бойових дій на Донбасі, зокрема в Авдіївці. Також Трамп і Порошенко обговорили подальшу співпрацю між країнами.

Нагадаємо, у Вашингтоні підтвердили, що не знімуть з РФ санкції за окупацію Криму.