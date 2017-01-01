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    Глава МЗС Литви: ЄС продовжить санкції проти Росії

    • Сьогодні, 08:19
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    Санкції ЄС проти Росії
    Санкції ЄС проти Росії

    Лінкявічюс зазначив, що об'єктивних причин, щоб переглядати санкційну політику, на сьогодні немає

    Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс переконаний, що Європейський Союз продовжить санкції проти Росії. Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

    «Я думаю, що ми все-таки зможемо продовжити ці санкції. На це є багато причин. Невизначеність за океаном об’єднують європейські ряди, і я це відчуваю в наших дискусіях. Рішення про санкції були предметні, вони ґрунтувалися на певних умовах. Ми недавно обговорювали, що нічого з цих критеріїв не зникло, вони всі діють. Ми повинні поважати самі себе і свої рішення», - сказав міністр.

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    «Так що об'єктивних причин, щоб переглядати санкційну політику, на сьогодні немає», - резюмував Лінкявічюс.

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