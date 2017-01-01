Радник Трампа заявив, що настав час для жорсткої дискусії з Росією

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Радник президента США з нацбезпеки Герберт МакМастер і Дональд Трамп

Росія ветувала в ООН резолюцію Ради безпеки, що мала закликати до незалежного розслідування хіматаки

Радник президента США Дональда Трампа з нацбезпеки Герберт МакМастер заявив, що настав час для жорстких переговорів з Росією через її підтримку режиму Асада у Сирії та «підривних дій у Європі».

Про це він заявив в ефірі ABC News.

«Підтримка Росією такого жахливого режиму, який є учасником конфлікту, і також повинно бути звернено увагу на підривні дії Росії в Європі…І тому я думаю, що настав час для жорсткої дискусії з Росією», — сказав МакМастер.

Раніше Трамп заявив, що якби Росія не підтримувала «цю тварину», маючи на увазі Асада, то «у вас би не було проблем».

Нагадаємо, Росія ветувала в ООН резолюцію Ради безпеки, що мала закликати до незалежного розслідування повітряного удару з застосуванням хімічної зброї проти цивільного населення в місті Хан-Шейхуні в Сирії на початку минулого тижня, внаслідок якого загинули майже 90 людей і сотні потерпіли, і містила вимогу до влади Сирії співпрацювати в цьому розслідуванні.

За деякий час перед цим у Москві завершив переговори державний секретар США Рекс Тіллерсон. Він зустрічався з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, потім їх прийняв президент Росії Володимир Путін. Значна частина переговорів була присвячена Сирії, а саме намаганню США переконати Росію відмовитися від підтримки режиму Асада. Проте, як дали знати Тіллерсон і Лавров на підсумковій прес-конференції, сторони зберегли свої розбіжності.