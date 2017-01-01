Ракетний удар США по базі в Сирії: є загиблі військові

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Запуск ракети з американського есмінця

Удар спричинив загибель чотирьох військових та зруйнував майже всю базу

В результаті ракетного удару США по військовому аеродрому поблизу сирійського Хомса загинули військові. Про це заявив губернатор провінції Хомс Талал Баразі (Talal Barazi), повідомляє видання The Sun daily.

Талал Баразі зазначив, що в результаті атаки загинуло кілька людей, однак зараз влада не може назвати точної кількості загиблих та поранених. Він зауважив, що для того, аби оцінити весь масштаб руйнувань на базі, знадобиться певний час.

«Безперечно, ми засуджуємо такі дії, всі дії проти сирійських військових баз є осудливими», - наголосив Баразі.

Тим часом видання AFP у своєму аккаунті в Twitter пише, що удар спричинив загибель чотирьох військових та зруйнував майже всю базу.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб.

59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

«Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада». Аеродром в Шайрат, по якому були нанесені удари, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС», - повідомили у Пентагоні, додавши відео запуску ракет.

Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.