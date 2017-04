Референдум у Туреччині: Глава виборчої комісії хоче зараховувати бюлетені без штампів

Після підрахунку 99, 9 % бюлетенів 51,3% громадян схвалили збільшення повноважень президента

Голова виборчої комісії Туреччини виступає за рішення приймати в якості дійсних ті бюлетені, які не мають офіційних штампів.

Про це повідомляє Associated Press.

BREAKING: The head of Turkey's electoral board is defending the decision to accept as valid ballots without official stamps.