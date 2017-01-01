Референдум у Туреччині: Глава виборчої комісії хоче зараховувати бюлетені без штампів
- Вчора, 23:51
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Після підрахунку 99, 9 % бюлетенів 51,3% громадян схвалили збільшення повноважень президентаГолова виборчої комісії Туреччини виступає за рішення приймати в якості дійсних ті бюлетені, які не мають офіційних штампів.
Про це повідомляє Associated Press.
BREAKING: The head of Turkey's electoral board is defending the decision to accept as valid ballots without official stamps.— The Associated Press (@AP) 16 квітня 2017 р.
Зазначимо, що на референдумі за попередньою інформацією, кількість тих, хто проголосував за розширення повноважень президента, майже на 3% випереджає противників реформи.
Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.
Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.
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