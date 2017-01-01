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    Референдум у Туреччині: Глава виборчої комісії хоче зараховувати бюлетені без штампів

    • Вчора, 23:51
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    Після підрахунку 99, 9 % бюлетенів 51,3% громадян схвалили збільшення повноважень президента

    Голова виборчої комісії Туреччини виступає за рішення приймати в якості дійсних ті бюлетені, які не мають офіційних штампів.

    Про це повідомляє Associated Press.

    Зазначимо, що на референдумі за попередньою інформацією, кількість тих, хто проголосував за розширення повноважень президента, майже на 3% випереджає противників реформи.

    Згідно з ініціативою реформування, посаду прем'єр-міністра скасують, а президент стане головою виконавчої гілки влади і водночас головою держави. Крім того, президент зможе зберегти власне членство у партії, призначати і звільняти міністрів та суддів, планувати бюджет і запроваджувати надзвичайний стан.

    Пізніше турецька опозиція заявила про маніпуляції при підрахунку голосів та сказала, що оскаржуватиме результати референдуму.

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    бюджет Конституція надзвичайний стан
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