Reuters: У Трампа були контакти з кумом Путіна Медведчуком

ЗМІ повідомили, що Медведчук спілкувався зі штабом Трампа

Кум російського президента Володимира Путіна, лідер руху «Український вибір» Віктор Медведчук під час президентської кампанії в США спілкувався зі штабом Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters з посиланням на колишніх і нинішніх американських чиновників.

За інформацією видання, ФБР і Конгрес виявили факт 18 розмов між штабом Трампа і росіянами. У шести бесідах брав участь посол Росії в США Сергій Кисляк, в інших - Медведчук. З ким саме вони говорили в оточенні Трампа, невідомо.

Джерела агентства відзначили, що в бесідах не було порушень, але розкриття цієї інформації може «чинити тиск на Трампа і його команду».

Джерело: Еспресо.TV