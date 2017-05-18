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    Reuters: У Трампа були контакти з кумом Путіна Медведчуком

    • Сьогодні, 18:34
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    Віктор Медведчук
    Фото: Reuters
    Віктор Медведчук

    ЗМІ повідомили, що Медведчук спілкувався зі штабом Трампа

    Кум російського президента Володимира Путіна, лідер руху «Український вибір» Віктор Медведчук під час президентської кампанії в США спілкувався зі штабом Дональда Трампа. Про це повідомляє Reuters з посиланням на колишніх і нинішніх американських чиновників.

    За інформацією видання, ФБР і Конгрес виявили факт 18 розмов між штабом Трампа і росіянами. У шести бесідах брав участь посол Росії в США Сергій Кисляк, в інших - Медведчук. З ким саме вони говорили в оточенні Трампа, невідомо.

    Джерела агентства відзначили, що в бесідах не було порушень, але розкриття цієї інформації може «чинити тиск на Трампа і його команду».

    Джерело: Еспресо.TV

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