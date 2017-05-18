Трамп стверджує, що не просив екс-главу ФБР припинити розслідування проти Флінна

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Дональд Трамп

Також президент США назвав розслідування щодо російського сліду під час виборів в США «полюванням на відьом»

Президент США Дональд Трамп заявив, що не просив екс-директора ФБР Джеймса Комі закрити або призупинити розслідування відносно колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна.

Про це Трамп сказав на спільній прес-конференції з колумбійським лідером Хуаном Мануелем Сантосом, повідомляє The Washington Post.

«Ні. Ні. Наступне питання», - відповів Трамп журналісту.

Відповідаючи на інше питання, Трамп зазначив, що з повагою ставиться до рішення Мін'юсту призначити спецрадника з розслідування російського втручання в минулі вибори в США, але вважає це «полюванням на відьом».

Нагадаємо, видання The New York Times опублікувало матеріал, де вказується, що президент США Дональд Трамп попросив директора ФБР Джеймса Комі припинити розслідування щодо екс-радника з національної безпеки Майкла Флінна.

Про це Комі начебто написав у службовій записці після зустрічі в Білому домі з Трампом на наступний день після того, як Флінн пішов у відставку через повідомлення про його контакти з Росією

Білий дім згодом зробив заяву, що ці записки – «неправдивий або неточний опис розмови між президентом і містером Комі».

Згодом конгресмен Джейсон Чаффетс попросив ФБР надати до 24 травня всю документацію, пов'язану з будь-якого роду контактами між президентом США Дональдом Трампом і колишнім главою ФБР Джеймсом Комі.

«Главком» також повідомляв, що міністерство юстиції США призначило колишнього директора ФБР Роберта Мюллера спеціальним радником з розслідування можливого втручання Росії в президентські вибори в 2016 році.