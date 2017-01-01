Режим «тиші»: за день бойовики 15 разів обстріляли українських військових - один травмований

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Найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано на Приморському напрямку

Незважаючи на режим «тиші», підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують обстріли позицій сил АТО. З початку доби ворог 15 разів обстріляв українських захисників. Один український воїн отримав бойове травмування, повідомили у прес-центрі АТО.

Найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано на Приморському напрямку. Тут, вогнем мінометів 120-мм калібру та озброєння БМП, противник накривав захисників Новогригорівки. З гранатометів різних систем обстрілював оборонців Широкиного, Водяного, Талаківки та Павлополя. По опорних пунктах у районі Чермалика вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, а поруч Мар'їнки та Водяного застосував кулемети великого калібру. Поблизу Талаківки та Водяного активізувались ворожі снайпери.

«На Донецькому напрямку, по позиціях у районі населеного пункту Авдіївка противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. На Луганському напрямку, російсько-окупаційні підрозділи з мінометів калібру 120-мм та 82-мм гатили по захисниках Катеринівки», - йдеться у повідомленні.

У прес-центрі також зазначили, що один український воїн отримав бойове травмування.

Як повідомлялось, минулої доби жоден український військовослужбовець не загинув, двоє воїнів дістали поранення.