Режисер фільму «Моя бабуся Фані Каплан»: Російські актори вчили ролі українською. Казали, що це було нескладно



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олена Дем'яненко

За словами режисера Олени Дем’яненко, у стрічці знялися російські актори, які не відмовились від участі у зйомках навіть після початку російсько-української війни

Режисер фільму «Моя бабуся Фані Каплан» Олена Дем’яненко в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що російські актори Олександр Девотченко та Іван Бровін вчили ролі у стрічці українською мовою, і, це, за їхніми словами, не було складно.

До складу знімальної групи увійшли деякі російські актори, які не відмовились від участі у зйомках після початку російської агресії на теренах України.

«Ті, які погодилися, – це крихітки нашого кастингу. Росіяни, про яких я кажу, котрі відмовилися від співпраці – це технічна група, яка мала займатися художньою роботою, роботою з костюмами, на локаціях. Щодо акторів, то ті, кого ми вибрали, погодилися зніматися. Залишився Олексій Девотченко, який грав роль Леніна, також Іван Бровін. Знаєте, я навіть не уявляла, хто краще за нього міг би зіграти роль Гарського. І він, як виявилося, зіграв дуже добре, на прем’єру до нас приїжджав, чому ми дуже раді. Наталія Ніколенко, яка зіграла Надію Крупську, має дуже велику портретну схожість із Надією Костянтинівною. Ми її не хотіли втрачати, тому, коли запропонували зніматися, вона погодилася, каже, що не бачить для зйомок жодних перешкод», – зазначила режисер.

За словами Олени Дем’яненко, серед тих, хто погодився на співпрацю, були й ті, хто розірвав її після конфлікту Росії з Україною.

«Наша пітерська група нам сказала, що вони нас дуже люблять, дуже поважають, але в Україну не поїдуть. Просто ви ж знаєте, як ці всі події висвітлювалися у російських ЗМІ, на них негативно вплинуло таке висвітлення. Навіть ізраїльська акторка, яка мала приїхати до нас, відмовилася їхати в Україну. Так на неї вплинули повідомлення у ЗМІ», – зазначила режисер.

Детальніше читайте: Режисер Олена Дем’яненко: Після початку війни росіяни відмовилися від роботи над фільмом «Моя бабуся Фані Каплан»