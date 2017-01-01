Резніченко: Алея пам’яті у Дніпрі – найбільший в Україні меморіал вшанування Героїв

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Алея пам'яті в Дніпрі

У Дніпрі відкрили Алею пам'яті

Алея пам’яті у Дніпрі, відкриття якої відбулося 12 травня, стала найбільшим в Україні меморіальним комплексом з вшанування загиблих під час Революції гідності та війни на сході країни. Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, повідомляє офіційний сайт облдержадміністрації.

На відкриття Алеї пам’яті прийшли тисячі дніпрян, серед них і сім’ї загиблих.

«Алея пам’яті у Дніпрі – найбільший в Україні меморіал вшанування Героїв АТО та Революції Гідності. Це - символ спротиву українського народу та його незламного духу. Те, що сьогодні відбувається - це справжнє єднання душ і сердець, і я хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов вшанувати пам'ять наших героїв, а також тих, хто допомагав здійсненню цього проекту», - зазначив Резніченко у своєму виступі.

Під час відкриття Алеї пам’яті в небо випустили сотні білих кульок, які символізують світлі душі понад 500 мешканців Дніпропетровщини, що загинули у боротьбі за свободу та незалежність України. Ветерани АТО та родичі загиблих власноруч висадили 180 туй навколо великих скляних стел, які підсвічуються вночі.

На стелах – світлини загиблих та фраза «Герої не вмирають» на чотирьох мовах: українською, англійською, німецькою та французькою. Крім того, на них розміщені світлини з передової, зняті українськими військовими фотокореспондентами в тому числі і відомим фотографом Дмитром Муравським. Завдяки підсвічуванню фотографії набувають надзвичайної реалістичності.

Під супровід оркестру колони військових пройшли урочистим маршем біля стел зі світлинами полеглих. До стел в пам'ять про Героїв поклали квіти.

Проект, ініціатором якого став голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, було реалізовано виключно коштом меценатів.