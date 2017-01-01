Організатори кремлівського шабашу в Дніпрі сидять в офісах Опоблоку і ДТЕК – Ярош



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дмитро Ярош

Кадрових висновків після інциденту замало, вважає нардеп

До організації вчорашніх провокацій у Дніпрі причетний Ринат Ахметов. Таку думку у себе на сторінці у Facebook висловив народний депутат Дмитро Ярош.

Нардеп наголосив, що кадрових висновків після інциденту замало. «Повний розгром антидержавного бандугруповання «Опоблок», арешти тітушні і, головне, організаторів побєдобєсного кремлівського шабашу у Дніпрі, які сидять по офісах Опоблоку і ДТЕКу, – єдине, що може зупинити людський гнів. Ну, й не забути про сепарську мусорню в українській поліцейській формі...» – зазначив він.

За словами Яроша, якщо влада і правоохоронці знову будуть «в умовах війни толерувати антидержавну діяльність вілкулів і їм подібних – заговорить вулиця, а можливо, і стволи... Не треба гратися з українцями! Один уже погрався і зараз далеко», – наголосив він.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів.

Глава МВС Арсен Аваков повідомив, що стосовно ситуації 9 травня у м. Дніпро ним прийнято рішення про звільнення начальника Головного управління поліції Дніпропетровської області генерала Ігоря Репешка, начальника міського управління поліції Дніпра полковника Андрія Бідила, а також відповідних заступників з питань забезпечення громадської безпеки.

Для розслідування подій у Дніпрі створено комісію з представників кількох підрозділів Національної поліції. До її складу увійдуть представники департаментів внутрішньої безпеки, превентивної діяльності, кадрового забезпечення, а також інших підрозділів – за рішенням глави Нацполіції. Результати розслідування буде оприлюднено.