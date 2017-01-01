Побиття ветеранів АТО в Дніпрі. В прокуратурі триває допит Вілкула

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фото:dnepr.info Александр Вілкул під час акції «Марш перемоги» 9 травня у Дніпрі

Наразі облпрокуратура проводить слідчі дії із сімома затриманими

Слідчі облпрокуратури Дніпропетровщини на даний момент допитують народного депутата від Опоблоку Олександра Вілкула у статусі свідка. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook.

Також один із затриманих вже пішов на співпрацю зі слідством та надав важливі для слідства покази на організатора однієї з груп, які вчинили масові заворушення.

Окрім того, за словами Сарган, вже допитаний як свідок представник Соцпартії Іван Ступак.

Наразі проводяться слідчі дії із сімома затриманими.

Слідчі прокуратури працюють, аби вийти на організаторів масових заворушень.

Нагадаємо, в Дніпрі 9 травня під час акції «Марш перемоги», організованої нардепом Олександром Вілкулом, побили ветеранів АТО. Внаслідок конфлікту по медичну допомогу звернулося шість поліцейських та вісім учасників масових заходів. Переважно у потерпілих було діагностовано травми голови та інші менш значні пошкодження.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив про затримання 12 тітушок, які напали на ветеранів АТО.

Як стало відомо сьогодні, поліцію Дніпропетровщини очолив Віталій Глуховеря.

Як повідомляв «Главком», новий глава поліції Дніпропетровщини носить одяг з написом «СССР» та полюбляє яхти.

Пізніше, вночі, 11 травня, невідомі підпалили офіс Опоблоку. У партії не виключають, що цей інцидент пов’язаний з інцидентами 9 травня у Дніпрі.

Зазначимо також, що сьогодні низка партій націоналістичного спрямування, зокрема ВО «Свобода», «Правий сектор» та інші, пікетують Головне управління МВС України. Активісти вимагають жорстко покарати керівництво міністерства за події 9 травня