РФ направляє з «гумконвоями» на Донбас прострочені продукти харчування

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Російський «гумконвой»

Найбільше обурення місцевих жителів викликає непридатність для споживання продуктів харчування для дітей до трьох років

У продуктових наборів, які надходять на Донбас із «гумконвоями» з Росії, закінчився термін придатності. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«Адресна допомога (продуктові набори) малозабезпеченим і багатодітним сім'ям у «ДНР» (н.п. Донецьк, Макіївка, Горлівка), що надходить з «гуманітарними конвоями» з Росії, складається з продуктів харчування, у яких закінчився термін придатності», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подібні випадки непоодинокі і викликають негативну реакцію у населення. «Найбільше обурення місцевих жителів викликає непридатність для споживання продуктів харчування для дітей до трьох років», – повідомляє ІС.

Крім того, група інформує, що на «митному посту» «ДНР» в с. Оленівка (Волноваський район) під виглядом посилення режиму контролю через «епідемію африканської чуми в Україні» бойовики не дозволяють ввезення на підконтрольну їм територію м'ясних і ковбасних виробів з підконтрольної Україні території. «Ця продукція вилучається «митниками ДНР» і збирається «для утилізації», проте фактично використовується «митниками» для власного споживання. Двоє місцевих жителів, які виявили цей факт і висловили обурення, були побиті бойовиками», – повідомляє «Інформаційний спротив».

Як повідомлялося, 28 лютого на Донбас заїхав черговий «гуманітарний конвой» з РФ.