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    Кваснєвський назвав найгірший сценарій для України і дав поради

    • Сьогодні, 19:38
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    Олександр Кваснєвський
    Олександр Кваснєвський

    «Замороження» конфлікту на Донбасі вигідне насамперед Росії, заявив Олександр Кваснєвський

    Україні треба уникнути «замороження» конфлікту на Донбасі шляхом проведення внутрішніх реформ і активної міжнародної політики. Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський.

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    «...Необхідні реформи всередині України. Крім того, потрібно дуже активно діяти на міжнародній арені, щоб світове співтовариство усвідомлювало: треба зробити все можливе для того, щоб росіяни принаймні відмовилися від своєї підтримки сепаратистів і в Луганську, і в Донецьку», - сказав Кваснєвський.

    За його словами, «замороження», яке може тривати багато років, вигідне насамперед, Росії і є «найгіршим сценарієм для України».

    Оцінюючи Мінський процес, Кваснєвський сказав, що, на його думку, йому зараз немає альтернативи. Утім, він зауважив, що Мінські угоди потрібно виконувати, а не шукати виправдання, щоб їх не реалізовувати.

    На думку Кваснєвського, санкції проти Росії буде збережено у другій половині року. «Так. Думаю, вони ще триватимуть певний час», - констатував він.

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    Росія зона АТО Донбас Польща
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