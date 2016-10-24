РФ відмовилася видавати Україні Сенцова і Кольченка

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Олег Сенцов і Олександр Кольченко

Москва стверджує, що Сенцов і Кольченко нібито є громадянами РФ

Росія відмовилася видавати Україні Олега Сенцова та Олександра Кольченка, оскільки вважає їх громадянами РФ. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра юстиції України Сергій Петухов.

«Росія безпідставно відмовилася видати Сєнцова та Кольченка. Вважає їх своїми громадянами. Це «громадянство» було примусово нав'язане усім кримчанам одночасно з анексією Криму. Обидві ці дії Росії є нікчемним за міжнародним правом», - написав він.

Заступник міністра юстиції заявив, що Україна буде добиватися повернення наших політв'язнів через міжнародні організації, що мають вплив на Росію, а також у рамках позовів, поданих до Європейського суду з прав людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ хоче обміняти Сенцова та Кольченка, засуджених в Росії до тривалих термінів ув'язнення, на росіян, які утримуються під вартою в Україні.

Також Україна намагається витягнути з російської в’язниці ще одного українця – Олексія Чирнія. Кримчанин Чирній є фігурантом «справи Олега Сенцова», яку ще називають «справою кримських терористів». Правозахисники називають всіх чотирьох засуджених у цій справі політичними в'язнями.