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    РФ відмовилася видавати Україні Сенцова і Кольченка

    • Сьогодні, 08:48
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    Олег Сенцов і Олександр Кольченко
    Олег Сенцов і Олександр Кольченко

    Москва стверджує, що Сенцов і Кольченко нібито є громадянами РФ

    Росія відмовилася видавати Україні Олега Сенцова та Олександра Кольченка, оскільки вважає їх громадянами РФ. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра юстиції України Сергій Петухов.

    «Росія безпідставно відмовилася видати Сєнцова та Кольченка. Вважає їх своїми громадянами. Це «громадянство» було примусово нав'язане усім кримчанам одночасно з анексією Криму. Обидві ці дії Росії є нікчемним за міжнародним правом», - написав він.

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    Заступник міністра юстиції заявив, що Україна буде добиватися повернення наших політв'язнів через міжнародні організації, що мають вплив на Росію, а також у рамках позовів, поданих до Європейського суду з прав людини.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ хоче обміняти Сенцова та Кольченка, засуджених в Росії до тривалих термінів ув'язнення, на росіян, які утримуються під вартою в Україні.

    Також Україна намагається витягнути з російської в’язниці ще одного українця – Олексія Чирнія. Кримчанин Чирній є фігурантом «справи Олега Сенцова», яку ще називають «справою кримських терористів». Правозахисники називають всіх чотирьох засуджених у цій справі політичними в'язнями.

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