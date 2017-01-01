Річниця уряду Гройсмана: майже 80% користувачів інтернету радять прем’єру повертатися до Вінниці

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Глава уряду України Володимир Гройсман

12% респондентів вважають, що у Гройсмана досі є шанс змінити ситуацію в країні на краще

Володимир Гройсман не впорався з роботою на посаді прем’єр-міністра, і найкраще, що він може зробити, – це повернутися у Вінницю. Таку думку висловило 78% користувачів інтернету. Це проміжні результати опитування «Главкома», яке ще триває.

Разом із тим 12% респондентів вважають, що у Гройсмана досі є шанс змінити ситуацію в країні на краще, але радять йому пригальмувати з «рішучими реформами».

Водночас з понад 40 тисяч людей, які взяли участь в опитуванні, кожен десятий вдячний нинішньому главі уряду за його роботу та хоче, щоб він продовжував обіймати цю посаду.

Як відомо, у квітні виповнюється рік роботи Кабінету міністрів Володимира Гройсмана. Колишній мер Вінниці Гройсман після Революції гідності посів пост віце-прем'єра-міністра з регіональної політики в першому уряді Арсенія Яценюка, а навесні 2016 року пересів у спікерське крісло.

«Я вам покажу, що таке управління державою!» – гучно обіцяв з президії парламенту Гройсман у день голосування за його прем’єрство.

Претензій до Гройсмана багато: підвищення тарифів, скандали в податковій та на митниці, труднощі з виплатами переселенцям тощо. Крім того, через неспроможність вирішити проблему з вугіллям уряд 15 лютого мусив ввести надзвичайний стан в енергетиці.

Однак сам Гройсман високо оцінює свої досягнення: на підсумковій прес-конференції, яку він провів замість звітування перед парламентом, він багато говорив про свої плани на майбутнє на цій посаді, про нові цілі та бажані реформи. Схоже, амбітний глава уряду переконаний, що реформуватиме країну ще довго та у відставку не збирається.