Ринок нерухомості – 2016. Українці почали частіше знімати житло

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На тлі зниження вартості житла ціни на його оренду поповзли вгору

Експерти пов’язують подорожчання оренди квартир із внутрішньою міграцією українців та прив’язкою орендних ставок до курсу гривні. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів заступник голови Національної ради Ріелторської палати України Олександр Бондаренко.

За словами Олександра Бондаренко, через переорієнтацію ринку оренди квартир на гривню, ціни на орендовані квартири стрімко підвищилися.

«Якщо операції з купівлі-продажу, на жаль, досі знаходяться у валютному сегменті, то все, що стосується оренди, давно вже перейшло у гривню. Тут поведінка долара і гривні дуже впливає на ціноутворення. Плюс ще наші тарифні катаклізми також впливають на ціну в цьому сегменті», – зазначає експерт.

Тим не менш, кількість орендарів в Україні навпаки збільшилась. «Це пов’язано, у першу чергу, із посиленням міграційних процесів з відомих причин. Крім того, наразі немає реальної іпотеки, яка б могла частину людей переспрямувати на ринок купівлі нерухомості», – розказав Олександр Бондаренко

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