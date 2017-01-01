Родини загиблих на шахті «Степова» отримають по 500 тис гривень, — Гройсман

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Додатково з соціальних фондів для сімей загиблих буде виділено від 150 до 200 тис гривень

Кожна родина загиблого на шахті «Степова» отримає 500 тисяч гривень, ще 200 млн гривень виділять на додаткові засоби захисту шахтарів.

Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив після засідання комісії на шахті «Степова» на Львівщині.

Додатково з соціальних фондів для сімей загиблих буде виділено від 150 до 200 тис гривень.

Також буде надана підтримка травмованим гірникам.

Гройсман також зазначив, що в Україні буде створена державна комісія з перевірки безпеки на шахтах

«Це той випадок, коли не тільки з огляду на те, що сталося тут, але і з тим, щоб не допустити подібного і в відношенні безпеки, в цілому, на шахтах. Тому завтра буде створена державна комісія », — сказав прем’єр.

Також повідомляється, що в червоноградській лікарні наразі перебувають 14 осіб, з них двоє у вкрай важкому стані. За необхідності їх транспортують до Львова.

Як повідомлялося, після обвалу на шахті створено координаційний штаб з ліквідації наслідків.

За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.

Президент України Петро Порошенко оголосив всеукраїнську жалобу через трагедію на Львівщині.

Джерело: Громадське