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    В Україні оголошено жалобу через трагедію на Львівщині

    • Сьогодні, 15:57
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    Всеукраїнська жалоба
    Всеукраїнська жалоба

    Петро Порошенко доручив перевірити всі вугледобувні підприємства України

    Президент України Петро Порошенко оголосив всеукраїнську жалобу через трагедію на Львівщині, в результаті якої загинули вісім шахтарів. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

    «Президент України оголосив всеукраїнську жалобу через трагедію на Львівщині. Відповідний указ підписано сьогодні», - написав він.

    Також Порошенко доручив Кабінету міністрів провести перевірку всіх вугледобувних підприємств України щодо забезпечення засобами і дотримання норм безпеки виробництва.

    Нагадаємо, сьогодні 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи. Під час вибуху загинуло вісім шахтарів, шістьох гірників із травмами піднято на поверхню.

    Після обвалу на шахті створено координаційний штаб з ліквідації наслідків.

    За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження

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