В Україні оголошено жалобу через трагедію на Львівщині

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Всеукраїнська жалоба

Петро Порошенко доручив перевірити всі вугледобувні підприємства України

Президент України Петро Порошенко оголосив всеукраїнську жалобу через трагедію на Львівщині, в результаті якої загинули вісім шахтарів. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

«Президент України оголосив всеукраїнську жалобу через трагедію на Львівщині. Відповідний указ підписано сьогодні», - написав він.

Також Порошенко доручив Кабінету міністрів провести перевірку всіх вугледобувних підприємств України щодо забезпечення засобами і дотримання норм безпеки виробництва.

Нагадаємо, сьогодні 2 березня, о 12:46, у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 «Степова» ВАТ «Львіввугілля» на горизонті 550 м, у 119 конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи. Під час вибуху загинуло вісім шахтарів, шістьох гірників із травмами піднято на поверхню.

Після обвалу на шахті створено координаційний штаб з ліквідації наслідків.

За фактом вибуху на шахті «Степова» в Сокальському районі зареєстровано кримінальне провадження.