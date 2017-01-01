Роль України при Трампі буде зменшуватись – екс-глава МЗС

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Дональд Трамп

Білий дім більше орієнтуватиметься на розвиток американського бізнесу, вважає Леонід Кожара

Колишній міністр закордонних справ уряду Миколи Азарова Леонід Кожара прогнозує, що при президентстві Трампа відбуватиметься оптимізація зовнішньої політики США, і тому роль України буде зменшуватись. Про це він сказав в коментарі «Главкому».

«Я розумію, який політичний спектр представляє новий президент США – це впливові консервативні праві республіканські кола. Враховуючи це, можна передбачити, що повернення величі Америки, яке було сформульовано в передвиборчому гаслі Трампа, буде відбуватись через оптимізацію зовнішньої політики, будуть виконуватись гасла щодо її здешевлення, зокрема зменшення участі американців в таких міжнародних організаціях як НАТО, ООН і так далі», - заявив екс-міністр.

Таким чином, на його думку, усі зусилля Білого дому будуть спрямовані на те, аби створити сприятливі умови задля розвитку американського бізнесу. Саме тому, на думку експерта, роль України буде зменшуватись. «В такій глобальній політиці, думаю, роль України, навіть не через якісь свідомі дії, а цілком об’єктивно буде зменшуватись», - сказав Кожара.

Як відомо, інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа пройде вже цієї п’ятниці, 20 січня, у Вашингтоні.

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