Байден міг передати Порошенку певні інструкції – екс-міністр закордонних справ

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Джо Байден і Петро Порошенко

Кожара вважає, що Порошенку підказали, як поводитись із новою адміністрацією Трампа

Екс-міністр закордонних справ Леонід Кожара вважає, що основна мета візиту віце-президента США полягала у передачі важливих меседжів українській стороні. Таку думку він висловив у коментарі «Главкому».

За словами дипломата, у США триває війна компроматів, а «це означає, що нова адміністрація може серйозно зайнятися справами попередньої – як зовнішня та внутрішня політика США відповідала законодавству, на які справи виділялися державні кошти».

Кожара ввжає, що головна місія Байдена в Україні – «підмести за собою» і передати певні інструкції українській стороні, що можна робити з новою адміністрацією Трампа, а що ні.

«Враховуючи, що американці добряче потратилися під час подій на Майдані, мабуть, пан Байден і передав президенту Порошенку певні інструкції, про що можна говорити, а про що ні», – вважає Кожара.

Нагадаємо, що під час візиту до Києва Джо Байден, зокрема, заявив, що політичну частину Мінських угод буде виконано після того, як Росія припинить стріляти, та наполягав, що санкції проти РФ треба зберігати до виконання Мінських угод Росією.

Детальніше про візит американського віце-президента читайте у матеріалі «Главкома» «Навіщо у Київ приїжджав громадянин США Байден».