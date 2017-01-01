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    Росія формує три нові дивізії на своєму західному кордоні

    • Сьогодні, 17:22
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    Країна-агресор також хоче розмісти дивізію «для захисту Курил»

    На західному та південно-західному кордоні Росії триває формування 3 дивізій збройних сил

    Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, передає Радіо Свобода.

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    «Розраховуємо цього року завершити розміщення 3 дивізій на західному та південно-західному кордоні. Продовжується активна робота щодо захисту Курил, там у нас цього року також має розміститись дивізія», - сказав Шойгу.

    На західному кордоні Росія межує з Фінляндією, Естонією, Латвією, Білоруссю та Україною. Ділянка українсько-російського кордону в Луганській та Донецькій областях наразі контролюється лише російськими військовими та терористами «ЛНР» і «ДНР».

    Раніше повідомлялося, що Росія формує на території Ростовської області нову 10-тисячну дивізію на відстані 50 км від українського кордону.

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