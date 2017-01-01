Росія готова організувати допит Януковича українськими слідчими



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Віктор Янукович

Генпрокуратура РФ готова розглянути питання про організацію допиту Януковича в присутності українських слідчих

Генеральна прокуратура РФ готова організувати допит екс-президента України Віктора Януковича на території Росії в присутності українських слідчих.

«У зв'язку з перебуванням Януковича В.Ф. на території Росії Генеральна прокуратура Російської Федерації готова розглянути питання про організацію його допиту в присутності представників правоохоронних органів України», - йдеться у відповіді Генпрокуратури РФ на запит Генеральної прокуратури України, копія якого є в розпорядженні агентства «Інтерфакс-Україна».

Крім того, в документі вказується, що ні в адміністрацію президента РФ, ні в Раду Федерації Федеральних зборів РФ не надходила і не розглядалася ними якась заява Януковича з проханням використовувати Збройні сили РФ на території України.

«Будь-які заяви президента України Януковича В.Ф. не були підставою для звернення президента Російської Федерації до Ради Федерації Федеральних зборів Російської Федерації про надання згоди на використання Збройних сил Російської Федерації на території України», - йдеться у відповіді Генпрокуратури РФ.

Тим часом, 4 березня 2014 року президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю журналістам сказав, що «у Росії є пряме звернення легітимного президента України Віктора Януковича про використання збройних сил для захисту життя, свободи і здоров'я громадян України».