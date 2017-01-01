Росія готує запуск балістичної ракети – ЗМІ

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Російська балістична ракета «Сармат»

Міжконтинентальну ракету «Сармат» випробують не раніше березня

Випробування міжконтинентальної балістичної ракети (МБР) «Сармат» відбудуться навесні.

Про це ТАСС повідомило джерело в російському оборонно-промисловому комплексі.

«Випробування важкої рідинної МБР «Сармат» повинні відбутися до кінця першого кварталу поточного року, найраніше - в березні», - сказав співрозмовник агентства.

Випробування, нагадав він, повинні пройти на військовому космодромі Плесецьк, де для них уже готова шахта.

Офіційно цю інформацію не підтверджують.

Раніше повідомлялося, що прототип ракети був готовий восени 2015 року, через рік пройшли успішні вогневі випробування двигунів «Сармата». Росія хоче взяти ракету на озброєння в 2019-2020 роках.