Росія і Туреччина узгодили план перемир'я в Сирії
- Сьогодні, 10:40
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У рамках домовленості Туреччини і Росії сторонам конфлікту буде запропоновано припинити бойові дії з 00:00 29 грудня
Туреччина і Росія узгодили план всеосяжного перемир'я, який буде представлено сторонам конфлікту в Сирії. Про це повідомляє агентство «Анадолу».
«Слідом за домовленостями про перемир’я в східних районах Алеппо і подальшою евакуацією населення та бійців опозиції Анкара і Москва домовилися щодо питання плану, який передбачає поширення режиму перемир’я на всю територію Сирії», – йдеться у повідомленні.
Цей план буде представлено учасникам конфлікту.
Як зазначається, домовленість має охопити всі райони, де тривають бої між опозиційними угрупованнями і силами режиму Асада.
Так, у рамках домовленості Туреччини і Росії сторонам конфлікту буде запропоновано припинити бойові дії з 00:00 29 грудня.
При цьому, як зазначається, угода про перемир’я не поширюється на терористичні організації.
У разі успіху угоди про перемир’я режим Асада і опозиція за підтримки Туреччини та Росії почнуть в Астані обговорення політичного врегулювання конфлікту.
Повідомляється, що Туреччина і Росія виступлять гарантами врегулювання.
Нагадаємо, президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що столиця його держави Астана готова до проведення переговорів між Росією, Іраном і Туреччиною про конфлікт у Сирії.
Путін заявив 23 грудня, що Росія, Іран, Туреччина і президент Сирії Башар Асад погодилися з тим, що нейтральний Казахстан має стати місцем для нових сирійських мирних переговорів. Російський лідер сказав, що потенційні учасники переговорів довели ефективність своїх дій через організацію припинення вогню і евакуацію з Алеппо і тепер вони готові спробувати розширити режим припинення вогню на всю Сирію і розпочати широкі мирні переговори.
Росія, Іран і Туреччина раніше оголосили, що вони виступатимуть «гарантами» будь-якої мирної угоди, досягнутої між сирійським режимом, підтримуваним Тегераном і Москвою, і силами повстанців, значна частина яких орієнтується на Туреччину.
Джерело: УНН