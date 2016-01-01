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    У Сирії заявили про вбивство одного з ватажків ісламістів

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    Бойовики ІДІЛ
    Бойовики ІДІЛ

    Командувач загинув, коли бойовики угруповання «Ісламська держава» намагалися витіснити Сирійські демократичні сили з села Джабар

    Організація «Сирійська обсерваторія з прав людини», яка базується у Великій Британії, 27 грудня заявила, що на півночі Сирії у бою був, найімовірніше, убитий один з провідних командирів угруповання «Ісламська держава» Абу Джандал Аль-Кувейті.

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    Керівник обсерваторії Рамі Абдурахман уточнив, що командувач загинув, коли бойовики угруповання «Ісламська держава» намагалися витіснити Сирійські демократичні сили з села Джабар, яке вони відбили в ісламістів 26 грудня.

    Абдурахман також зазначив, що ісламісти зазнали невдачі в ході нічної контратаки, а Сирійські демократичні сили з курдськими військовими за підтримки США просунулися на відстань до 5 кілометрів на півночі Сирії.

    Сирійська армія також заявила 27 грудня, що Абу Джандал був убитий в ході бойових дій в районі Табка, поблизу греблі. Прихильники ісламістів у соцмережах підтвердили його загибель.

     

    Джерело: Радіо Свобода

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