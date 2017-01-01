Росія на кордоні з окупованим Кримом переміщає техніку та авіацію

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Окупанти проводять військові навчання на анексованому півострові

Біля адмінкордону з Кримом упродовж останніх трьох днів спостерігається посилення активності російської авіації, а також переміщення військової техніки.

Про це сьогодні в ефірі «112 Україна» повідомив спікер Держприкордонслужби Олег Слободян.

«Упродовж трьох останніх днів ми спостерігаємо підвищену активність російської авіації на окупованому півострові біля адмінкордону. Це не лише авіація, це вертольоти, які постійно патрулюють акваторію Чорного моря. Також ми спостерігаємо і певні пересування військової техніки поблизу адмінкордону. Наскільки нам відомо, це робиться у рамках навчань, до яких залучено, зокрема, підрозділи в окупованому Криму. Ситуація поки що зберігається з високим градусом динамічності», – розповів Слободян.

Як повідомлялося, раніше ДПСУ зафіксувала уздовж адміністративного кордону чотири випадки моніторингових польотів вертольотів Мі-8 і активні пересування катерів берегової охорони по акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, в окупованому Криму Росія за тривогою підняла військові частини.

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