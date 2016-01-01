Росія відправить до США літак за своїми дипломатами

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Російські дипломати зможуть прибути в Росію до Нового року

Росія відправить літак за своїми дипломатами та їхніми сім’ями до США. Про це повідомляє «РИА Новости» із посиланням на Кремль.

Раніше президент Росії Володимир Путін прокоментував нові антиросійські санкції США і заявив, що Росія не буде висилати американських дипломатів.

Нагадаємо, влада США висилає з країни 35 російських дипломатів.

Як повідомлялося, російські дипломати не хочуть відлітати зі США економ-класом.

Нагадаємо, що сьогодні вранці джерело «Интерфакса» поскаржилося на неможливість для російських дипломатів протягом 72 годин повернутися в Росію через відсутність квитків. 35 співробітників посольств змушені будуть, за словами джерела, вирушити до Нью-Йорка, з аеропорту якого і вилетіти в Росію.

Проте пошук по агрегаторам продажів авіаквитків пропонує різні і недорогі варіанти перельотів з Вашингтона. Так, найдешевший варіант обійдеться наразі приблизно у 34 тисячі рублів.

За цю суму до Москви можна буде дістатися за приблизно 14 годин з однією пересадкою – в Брюсселі. Є і швидше (трохи менше 13 годин) варіанти.

Однак усі ці пропозиції – в економ-класі.

Додамо, що з Нью-Йорка на даний момент є прямі рейси, за яких у дорозі доведеться провести близько 9 годин.

Таким чином, російські дипломати в будь-якому разі зможуть прибути в Росію до Нового року.

Нагадаємо, 29 грудня США заявили, що висилають із країни 35 російських дипломатів та запроваджують нові санкції через кібератаки під час президентської кампанії, за якими, ймовірно, стоїть Москва. У Росії заперечують будь-яке втручання у президентські вибори у США, які виграв республіканець Дональд Трамп.