Росія орендувала на 49 років базу флоту в Сирії

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Російські кораблі в Тартусі

Договір оренди автоматично продовжиться ще на 25 років, якщо не буде заперечень

Сирія та Росія підписали угоду щодо оренди на 49 років бази військово-морського флоту в порту Тартус у Середземному морі.

Про це повідомляє DW.

«Документ також дозволяє заходження кораблів РФ у внутрішні води та порти країни, а також проголошує недоторканним майно Росії у Тартусі», - йдеться в оприлюдненому на російському порталі правової інформації тексті договору, підписаному 18 січня.

Крім того, російським військовим та їхнім сім'ям у Сирії гарантується недоторканність.

Як зазначається в документі, у разі відсутності заперечень сторін документ буде автоматично подовжений ще на 25 років.

Угода передбачає розширення території та можливостей пункту забезпечення російського флоту в Сирії, зокрема для прийому до 11 кораблів водночас, у тому числі із ядерною зброєю. Натомість російський флот гарантуватиме протиповітряну оборону Тартуса та захист з моря, а також допоможе Сирії у модернізації її військово-морських сил.

У російському парламенті вже заявили, що незабаром ратифікують договір.