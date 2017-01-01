Росія поставляє на Донбас важке озброєння - звіт SIPRI

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Російський танк на Донбасі

Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) називає причини, через які складно знайти докази поставок озброєння Росією бойовикам

Окрім легальної торгівлі зброєю, Росія також постачає її бойовикам так званих «ДНР» та «ЛНР» на сході України. Терористи на Донбасі отримали від РФ танки та іншу бронетехніку, а також протитанкові озброєння і зенітні ракети. Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Експерти SIPRI виділили цілий ряд причин, через які складно знайти докази поставок озброєння Росією бойовикам на сході України. Це і секретність поставок, і пропаганда, а також схожість озброєння, яким користуються сили АТО і бойовики.

Зокрема, зазначається, що в лютому один з російських телеканалів повідомив, що у бойовиків терористичної організації «ДНР» на озброєнні є 700 танків і 400 БМП – таку кількість озброєння бойовики не могли захопити в українських військових.

Як повідомлялося, бойовики на Донбасі продовжують в односторонньому порядку порушувати будь-які домовленості. Загалом за минулу добу, 21 лютого, зафіксовано 59 обстрілів.