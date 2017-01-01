Бойовики 59 разів обстріляли позиції сил АТО

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Військові ЗСУ

Окупанти вкотре застосували міномети та танк

Бойовики на Донбасі продовжують в односторонньому порядку порушувати біль-які домовленості. Про це сьогодні повідомили у прес-центрі штабу АТО. Загалом за минулу добу, 21 лютого, зафіксовано 59 обстрілів. Одного українського військового поранено.

У штабі заявивли, що на Маріупольському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Широкине та Водяне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї Гнутове, Талаківку, Водяне, Павлопіль. По Тарамчуку та Широкиному вели вогонь БМП противника.

На Донецькому напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів загарбники обстріляли Авдіївку, Луганське та Опитне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї гатили по Луганському, Зайцевому та Кам’янці. По Кам’янці вогонь вів і снайпер. По Авдіївці – танк.

На Луганському напрямку з 82 міліметрових мінометів обстріляли Катеринівку та Новоолександрівку, а з гранатометів російсько-окупаційні стріляли по Станиці Луганській.

Як повідомляв «Главком», 20 лютого в зоні АТО було зафіксовано 74 ворожі обстріли. Двоє наших військових поранено, семеро – травмовано.