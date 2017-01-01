Бойовики звинуватили Україну в зриві skype-конференції

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Денис Пушилін

Сепаратист Пушилін стверджує, що саме відеоконференція мала передувати відведенню важкого озброєння

Українська сторона відмовилася від участі у відеоконференції з питань безпеки, яка планувалася на 21 лютого. Про це заявив так званий голова Народної Ради «ДНР» Денис Пушилін, повідомляє сайт бойовиків «ДАН».

За словами Пушиліна, Україна була «єдиною стороною, яка відмовилася брати участь у skype-зустріч».

Сепартист вважає, що прес-конференція мала передувати процедурі відведення важкого озброєння від лінії розмежування в зоні АТО.

Як відомо, вчора бойовики терористичної організації «ДНР» також звинуватили українську сторону в нібито зриві відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі.

У свою чергу спікер прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін таку заяву назвав провокацією.

«Як можна говорити про те, що ми зірвали, якщо сьогодні незаконні збройні формування на донецькому і маріупольському напрямку застосовували важке озброєння калібром 120 мм? Ми своє важке озброєння відвели давно», - сказав він.