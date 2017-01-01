Росія пригнала бойовикам на Донбас 10 вагонів зі зброєю

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Ілюстраційне фото Постачання зброї зализницею

Половина вагонів були розвантажені на станції Амвросіївка

На Донбас із Росії прибуло 10 вагонів із озброєнням для бойовиків. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«З РФ в Донецьку область прибуло 10 вагонів з боєприпасами до стрілецького озброєння, 120-мм мінометів, 122-мм і 152-мм артилерійських знарядь», - йдеться у повідомленні. П'ять вагонів були розвантажені на станції Амвросіївка і, в подальшому, вантажним автотранспортом боєприпаси були спрямовані в райони н.п. Ясинувата і Макіївка.

Решта вагонів нерозвантаженими були спрямовані в напрямку Іловайська.

Як повідомлялося, у середовищі бойовиків «ДНР» поширюється інформація про рішення командування російсько-окупаційних військ щодо проведення наступальної операції з повернення в найкоротші терміни втрачених на Авдіївському напрямку позицій.