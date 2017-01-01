Росія пригнала бойовикам на Донбас 10 вагонів зі зброєю
- Сьогодні, 09:48
-
Розсилка
Половина вагонів були розвантажені на станції Амвросіївка
На Донбас із Росії прибуло 10 вагонів із озброєнням для бойовиків. Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».
«З РФ в Донецьку область прибуло 10 вагонів з боєприпасами до стрілецького озброєння, 120-мм мінометів, 122-мм і 152-мм артилерійських знарядь», - йдеться у повідомленні. П'ять вагонів були розвантажені на станції Амвросіївка і, в подальшому, вантажним автотранспортом боєприпаси були спрямовані в райони н.п. Ясинувата і Макіївка.
Решта вагонів нерозвантаженими були спрямовані в напрямку Іловайська.
Як повідомлялося, у середовищі бойовиків «ДНР» поширюється інформація про рішення командування російсько-окупаційних військ щодо проведення наступальної операції з повернення в найкоротші терміни втрачених на Авдіївському напрямку позицій.