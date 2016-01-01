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    У Туреччині заарештували відомого журналіста за повідомлення в Twitter

    • 29 Грудня, 12:22
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    Турецький журналіст Ахмет Шік
    Турецький журналіст Ахмет Шік

    Про своє затримання журналіст підтвердив також повідомленням у Twitter

    У Туреччині поліція затримала відомого турецького журналіста Ахмета Шіка в рамках розслідування, розпочатого прокуратурою Стамбула. Про це повідомляє Hurriyet Daily News.

    Журналіст був доставлений в штаб-квартиру поліції, напередодні його направлення в суд. Ахмет Шік також підтвердив затримання у своєму Twitter.

    «Мене затримали. Ведуть у прокуратуру з приводу одного повідомлення в Twitter», – написав він.

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    Видання зазначає, що у 2011 році Ахмет Шік та ще один журналіст були ув'язнені рамках скандальної справи Oda TV.

    Обидва журналісти провели понад рік у в'язниці в очікуванні суду, перед публікацією книги Шіка, під назвою «Армія імама», де йдеться про організацію ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена.

    Журналісти були звільнені 12 березня 2012 року.

    Нагадаємо, у Туреччині за останній тиждень заарештовані майже 1,7 тис. осіб за звинуваченням у зв'язках з опозиційним проповідником Фетхуллахом Ґюленом, якого влада країни звинувачує в підготовці державного перевороту. Серед них – близько 1,1 тис. осіб очікують слідства, інші поки тимчасово затримані.

     

    Джерело: Українська правда

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