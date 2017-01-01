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    Росія відправила бойовикам на Донбас шістдесятий гумконвой

    • Сьогодні, 05:28
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    Гумконвой РФ
    Гумконвой РФ

    В складі колони з РФ рухається 26 автомобілів

    Росія відправила на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей 60-тий так званий гуманітарний конвой. Про це сьогодні вночі повідомили у МНС РФ.

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    Гумконвой вже рухається бік російського кордону. В його складі 26 автомобілів, які везуть понад 300 тонн вантажів. Росіяни запевняють, що основна маса вантажу - це «продукти харчування, предмети першої необхідності, а також дитячі продуктові набори, призначені для дітей у віці до 1 року».

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    Перед прибуттям на кордон, одна частина колони пройде через пункт пропуску «Донецьк», друга - через «Матвєєв Курган». Невідомий Україні зміст «гуманітарки» відправиться на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

    Як відомо, після отримання так знаної «допомоги» з РФ, бойовики зазвичай посилюють обстріли українських вояків.

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