В Литві можуть обмежити ретрансляцію російського телеканалу

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Спеціальна комісія має вирішити долю ТВ Центр 22 лютого

Комісія Литовського радіо і телебачення на цьому тижні обговорить санкції щодо зареєстрованого в Росії каналу ТВ Центр.

Про це повідомляє видання Delfi.

Представник комісії Біруте Кершене сказала, що 22 лютого комісія повинна визначитися з тим, які дії будуть зроблені, не виключають і тимчасове обмеження ретрансляцій ТВЦ у Литві.

Кершене зазначила, що раніше у програмах цього мовника порушень не було.

Можливе порушення було зафіксоване 27 січня 2017 року в інформаційній програмі «У центрі подій з Анною Прохоровою», в якій показували репортаж про рішення Литовського апеляційного суду у справі колишнього «омонівця» Володимира Разводова.

У репортажі повідомили, що відділення Литви від СРСР було незаконним і антиконституційним, також заявили, що на початку 1991 року «литовські націоналісти почали блокувати роботу радянських відомств».

«Комісія вважає, що це може бути розпалюванням ворожнечі та ненависті (...), ми додатково попросили незалежних експертів оцінити цю передачу», - сказала Кершене.

Через подібні порушення Комісія Литовського радіо і телебачення раніше обмежувала мовлення інших російських каналів – «НТВ Мир Lithuania», «ПБК Lithuania» та «РТР Планета».