Росія відправляє на Донбас офіцерів, яких хоче покарати – розвідка

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Відбираються офіцери, які скоїли правопорушення або мають дисциплінарні стягнення

Російське командування відправляє до лав бойовиків на сході України офіцерів РФ, у яких проблеми з дисципліною, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

«Відбираються офіцери, які скоїли правопорушення або мають дисциплінарні стягнення і тому виявили бажання реабілітуватись шляхом участі у бойових діях», – розповідають у ГУР.

За даними розвідки, російські збройні сили продовжують відбір офіцерів для ротації бойовиків у Донецьку та Луганську. При цьому командування ЗС РФ надає пріоритет військовим, яких треба просувати по службі та відправляти на навчання у військові навчальні заклади. «Військові комісаріати» так званих ДНР і ЛНР також здійснюють набір російських громадян для укомплектування окупаційних військ.

Окрім того, в районі Горлівки російські фахівці готують козачу сотню під командуванням «отамана» із позивним Черкес, що приїхав із Москви. Цей підрозділ планує виконувати розвідувально-диверсійні завдання в тилу військ АТО.

Як повідомлялось, у «ДНР» активізувалося вербування російськими офіцерами «добровольців» для участі у війні в Сирії. Протягом січня – початку лютого ц.р. з-поміж бойовиків «МВС ДНР» близько 200 осіб підписали контракт на проходження «служби» в Сирії.