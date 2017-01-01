На Донеччині судитимуть «главу центрбанку «ДНР»

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Будівля так званого центрбанку бойовиків

Мешканку тимчасово окупованого Донецька судитимуть заочно

Прокуратурої Донецької області завершено спеціальне досудове розслідування стосовно 48-річної громадянки України, яка перейшла на бік терористів і працювала так званим «головою центрального Республіканського банку терористичної організації «ДНР».

Як повідомили у прес-службі прокуратури, встановлено, що у березні 2015 року мешканка Донецька діючи з особистих ідеологічних міркувань, вирішила вступити до складу терористичної організації «ДНР».

Жінка зайняла посаду так званого «голови центрального Республіканського банку терористичної організації «ДНР», на якій вона, забезпечуючи реалізацію завдань політичного блоку бойовиків, перебуває по теперішній час.

До її обов’язків входить видача псевдо-документів, на основі яких підпорядковані їй особи забезпечують реалізацію покладених на «банк» функцій, в т. ч. щодо створення, реорганізації та ліквідації відділень «банку», встановлення курсів валют, здійснення стягнення грошових коштів з юридичних та фізичних осіб у вигляді податків.

Дії громадянки Никитіної кваліфіковані за ч. 1 ст. 258-3 КК України як участь у терористичній організації.

«Через те, що вона продовжує перебувати на тимчасово окупованій території Донеччини та працювати на бойовиків, її судитимуть заочно. Наразі обвинувальний акт вже скеровано до суду», - повідомляють у прокуратурі.

За співпрацю з терористами обвинувачуваній загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв «Главком, у прокуратурі заявляли, що махінаціями з банківськими картками на Луганщині переважно займаються з окупованих територій.