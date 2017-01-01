Росія жаліється, що США вичавлюють її з ринку озброєнь

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Н ові санкції США проти Росії

Нові санкції США проти Росії покликані обмежити роботу російських конкурентів на світових ринках

А також вони мають продемонструвати перевагу американського законодавства над міжнародним. Таку заяву зробив глава комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачев, коментуючи введення обмежувальних заходів проти восьми російських компаній у галузі ВПК.

Він назвав цей крок «відверто недружнім», вжитим в дусі політики колишньої адміністрації США на російському напрямку. «Очікування будь-яких змін цієї політики при новій адміністрації стрімко тануть», - уклав Косачев.

Напередодні стало відомо, що США в рамках так званого законодавства про нерозповсюдження щодо Ірану, КНДР і Сирії ввели санкції відносно восьми російських організацій, серед яких такі потужні структури, як «Рособоронекспорт», НВО «Базальт», 150-й авіаремонтний завод, Коломенське Конструкторське бюро машинобудування.