З резервного фонду держбюджету виділять кошти для Авдіївки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кошти буде виділено для проведення аварійно-відновлювальних робіт в Авдіївці

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко доручив Мінекономрозвитку за поданням Донецької ВЦА невідкладно підготувати та подати на розгляд Уряду проект рішення про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету для проведення аварійно-відновлювальних робіт в Авдіївці Донецької області. Як повідомляє прес-служба уряду, таке доручення було дано за результатами засідання оперативного штабу в ДСНС щодо ситуації в Авдіївці.

Нагадаємо, що сьогодні в ДСНС України під головуванням Зубка відбулося засідання оперативного штабу щодо ситуації у місті Авдіївці за участю представників МОЗ, МВС, Міноборони, Міненерговугілля, Нацполіції, Нацгвардії.

Нагадаємо, що вже третю добу Авдіївка знаходиться під масованими обстрілами бойовиків. У місті, де немає світла, води та опалення, оголошено надзвичайний стан. На місці головою Донецької військово-цивільної адміністрації Павлом Жебрівським розгорнуто оперативний штаб, куди увійшли посадові особи ВЦА та силовики.

Президент України Петро Порошенко сьогодні, 31 січня, збирає військовий кабінет Ради національної безпеки і оборони через загострення ситуації в районі Авдіївки.

За дві останні доби внаслідок загострення бойових дій під Авдіївкою загинуло семеро українських військових, ще 35 було поранено