  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Російська політемігрантка отримала в Україні статус біженки

    • Сьогодні, 20:31
    • Розсилка
    Ірина Белачеу ліворуч
    Ірина Белачеу ліворуч

    Ірина Белачеу проживає в Україні з 2014 року

    Російська опозиціонерка Іріна Белачеу отримала в Україні статус біженки. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    Читайте також

    Як відомо, Белачеу переїхала в Україну влітку 2014 року, після того, як в Москві за нею розпочалось стеження з боку Центру по боротьбі з екстремізмом РФ.

    В Україні політемігрантка заснувала «Вільну школу опору», де спікери розповідають про можливі методи опору диктатурі.

    Читайте також
    Росія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ