Російська політемігрантка отримала в Україні статус біженки

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Ірина Белачеу ліворуч

Ірина Белачеу проживає в Україні з 2014 року

Російська опозиціонерка Іріна Белачеу отримала в Україні статус біженки. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Як відомо, Белачеу переїхала в Україну влітку 2014 року, після того, як в Москві за нею розпочалось стеження з боку Центру по боротьбі з екстремізмом РФ.

В Україні політемігрантка заснувала «Вільну школу опору», де спікери розповідають про можливі методи опору диктатурі.