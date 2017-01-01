Російське МЗС захищає Аграмунта, якого чекає відставка з посади президента ПАРЄ
- Сьогодні, 13:13
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Заступник Лаврова вважає, що скандальна поїздка Аграмунта була «корисною» для нього
Міністерство закордонних справ Росії стало на захист скандального президента ПАРЄ Педро Аграмунта, якого відправляють у відставку.
У коментарі ТАСС заступник міністра закордонних справ Росії Олексій Мєшков заявив, що депутати ПАРЄ розв’язали довкола поїздки Аграмунта до Сирії разом з росіянами «вакханалію».
Мєшков вважає, що скандальна поїздка Аграмунта була «корисною» для нього.
«Та ж вакханалія, яку після цього було розв'язано в Страсбурзі, залишається на совісті крикливої меншості депутатів ПАРЄ», – сказав Мєшков.
Раніше 23 депутати з чотирьох фракцій Верховної Ради звернулися з листом до парламенту Іспанії з проханням розглянути можливість відкликання Педро Аграмунта з іспанської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, що потягне за собою втрату ним посади президента ПАРЄ.
Нагадаємо, що до Сирії їздила делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.
Торік президент ПАРЄ Педро Аграмунт виступив з ініціативою повернути Росію до асамблеї. А вже цього року російська делегація в ПАРЄ вимагала змінити правила, аби вона могла повернутися до роботи в асамблеї.
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